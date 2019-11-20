Son Dakika Haberleri: Bitlis İl Genel Meclisi, 2020 yılı bütçe çalışmalarını tamamladı
Son Dakika Güncel Bitlis İl Genel Meclisi, 2020 yılı bütçe çalışmalarını tamamladı - Son Dakika

Bitlis İl Genel Meclisi, 2020 yılı bütçe çalışmalarını tamamladı

6 saat önce

Bitlis İl Genel Meclisi, 2020 yılı bütçe çalışmalarını tamamladı.

Bitlis İl Genel Meclisi, 2020 yılı bütçe çalışmalarını tamamladı, System.String[]

Bitlis İl Genel Meclisi, 2020 yılı bütçe çalışmalarını tamamladı.


İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç başkanlığında 63 milyonluk bütçenin tüm maddeleri tek tek oylandı. Bütçe görüşmeleri oy birliğiyle kabul edilirken, İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç, genel bir değerlendirme ve teşekkür konuşmasını yaptı. Başkan Kınç, "Bu çalışma süresi içerisinde Bitlis Valisi başta olmak üzere Özel İdare Genel Sekreterimiz, sekreter yardımcılarımız, birim müdürlerimiz, paydaş birimlerimiz ve dış kurum müdürlerimizle istişare kapsamında iletişim kanallarını hep açık tutaraktan bilgi akışını sağlamaya çalıştık. Meclis üyelerimizle genel sekreter ve yetkili birim müdürlerimiz arasındaki koordinasyona önem verdik. Vekillerimiz, valimiz, tüm çalışma arkadaşlarımız ve birim müdürlerimizle ortak paydamız olan 'Bitlis'e hizmet' anlayışında buluştuğumuz için problemsiz bir çalışma sergiledik. Coğrafi şartlardan kaynaklı hizmet açığı fazla olan ilçelerimize de meclis olarak pozitif ayrımcılığı yaptık. Mevcut imkanlarla maksimum iş çıkartma gayreti içerisinde olduğumuzu belirtmek isterim. Sorumluluk alanımızda olan 2 bin 400 kilometrelik yol ağı, 350 köy ve mezramızın tümüne, ihtiyaç kalemleri farklılık arz etmekle beraber dokunduk ve dokunmaya devam edeceğiz. Kışa hazırlık anlamında eksikliklerimizi tamamlamak üzereyiz. Kaynak, moral ve motivasyon konusunda desteğini esirgemeyen AK Parti Bitlis Milletvekillerimiz Vahit Kiler ile Cemal Taşar'a, Valimiz Oktay Çağatay'a, AK Parti İl Başkanımız Engin Günceoğlu'na meclisim adına teşekkür ediyorum. Ayrıca plan-bütçe komisyonu başkan ve üyelerine, tüm meclis üyesi arkadaşlarıma çalışmalarından dolayı teşekkür eder, bütçemizin hayırlı hizmetlere vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu. - BİTLİS

AK Parti, Sekreter, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 08:54 Kaynak: İHA
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