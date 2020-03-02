Bitlis İl Genel Meclisinden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis İl Genel Meclisinden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika

Bitlis İl Genel Meclisinden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek

6 saat önce

Bitlis İl Genel Meclisi, haftanın ilk oturumunda 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdi.

Bitlis İl Genel Meclisinden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek, System.String[]

Bitlis İl Genel Meclisi, haftanın ilk oturumunda 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek verdi.


Meclis üyeleri adına İl Genel Meclisi Başkanı Cemalettin Kinç'in yaptığı basın açıklamasının öncesinde saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. İl Genel Meclis Başkanı Kinç, Arap Baharı'yla İslam ülkelerinde başlayan iç karışıklıkların belirli periyotlarla yalgınlık kazandığını ve Suriye'de kısa süre içerisinde ülke geneline yayıldığını söyledi. Rus ve İran destekli Esed yönetiminin baskısından ve bombardımanından kurtulma adına göçlerin başladığını belirten Kinç, 4 milyona yakın mülteciye ev sahipliği yaptıklarını söyledi. Kinç, "İnsani yardım yönüyle dünyaya adeta ders vermişiz. Türkiye-Rusya-İran arasında Astana ve Soçi mutabakatı kapsamında sınırların korunması, barış ve huzurun tesisi, göçün önlenmesi ve zulme son verilmesi konusunda adımlar atılmıştır. Bu amaçla Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin muhtelif bölgelerinde üst noktaları kurmuştur. 27 Şubat 2020 gecesi, İdlib bölgesindeki Türk askeri noktalarına Rus ve İran destekli rejim ordusu havadan ve karadan saldırı düzenlemiş olup ülkemizi yasa boğan 34 şehidimiz ve 34 gazimiz olmuştur. Bu menfur saldırıyı Bitlis İl Genel Meclisi olarak şiddet ve nefretle kınıyoruz. Ülke hudutlarımızın muhafazası, Esed zulmünün sonlandırılması, yeni oluşabilecek göçün önlenmesi, ülkemizdeki mültecilerin yurtlarına dönüşünün sağlanması ve huzurun tesisi amacıyla ayriyeten, Soçi mutabakatı gereği İdlib ve muhtelif noktaların rejim ordusu tarafından boşaltılması için tanınan sürenin dolmasıyla başlayan Bahar Kalkanı Harekatı'nı meclis olarak yürekten destekliyoruz. Şu unutulmamalı ki 'Şehitler Tepesi' hiçbir zaman boş kalmayacaktır" dedi. - BİTLİS

Bahar Kalkanı Harekatı, Bitlis, Suriye, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 01:40 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Koca, beş ülkeden gelenlere koronavirüs raporu verileceğini açıkladı
Bahar Kalkanı Harekatı ile ağır kayıplar veren Esed Rejimi'nden küstah açıklama: Karşı koymakta kararlıyız Suriye Milli Ordusu, İdlib'de Esed Rejimi'ne ait bir tankı imha etti Türkiye'ye gelen ABD temsilcilerinin fotoğrafında dikkat çeken çanta taşıma detayı

Son Dakika Haberleri
19:57 Virüslerden korunmak için ev yapımı maske
18:17 Yeniden "Sevda Yelleri"
18:07 Güven Kıraç, Hekimoğlu'nda!
17:42 Ulaş Tuna Astepe'den sınırdaki göçmenlere yardım eli!
17:42 Eski Türkiye ve Avrupa güzelinden 36 yıl sonra gelen itiraf!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.03.2020 20:05:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bitlis İl Genel Meclisinden 'Bahar Kalkanı Harekatı'na tam destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]