Bitlis İl Genelinde Tematik Denetim Faaliyetleri Devam Ediyor - Son Dakika

Kontrollü Normalleşme için Dinamik Denetim Modeli kapsamında Valimiz Oktay Çağatay'ın koordinesinde, Vali Yardımcıları, Kaymakamlarımız ve Belediye Başkanlarımızın öncülüğünde, kamu kurum ve kuruluşlarımızın eşgüdümü ile Tematik Denetimlerimiz şehir içi ve şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapılan her türlü toplu ulaşım araçları (okul servisleri dahil) ile otogar gibi yerlere yönelik denetimler sürüyor!