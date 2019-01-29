Bitlis İl Koordinasyon Toplantısı

Bitlis'te 2019 yılı "İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bitlis'te 2019 yılı "İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.



Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Oktay Çağatay başkanlık etti.



Vali Çağatay, devletin bölgeye büyük hizmetler yaptığını söyledi.



Çağatay, "Kara yollarından üniversitesine, belediyeden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda güzel yatırımlar yapılmış. Bu yatırımların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da devam ediyor. İnşallah sizlerle yapacağımız hizmetlerin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

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