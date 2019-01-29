Son Dakika Haberleri: Bitlis İl Koordinasyon Toplantısı

Bitlis İl Koordinasyon Toplantısı

1 saat önce

Bitlis'te 2019 yılı "İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Bitlis İl Koordinasyon Toplantısı, System.String[]
Bitlis'te 2019 yılı "İl Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirildi.

Valilik konferans salonunda düzenlenen toplantıya Vali Oktay Çağatay başkanlık etti.

Vali Çağatay, devletin bölgeye büyük hizmetler yaptığını söyledi.

Çağatay, "Kara yollarından üniversitesine, belediyeden sağlık hizmetlerine kadar birçok alanda güzel yatırımlar yapılmış. Bu yatırımların bir kısmı tamamlanmış, bir kısmı da devam ediyor. İnşallah sizlerle yapacağımız hizmetlerin memleketimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 03:17 Kaynak: AA

Bitlis, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, Tunceli'de Komünist Başkan Mehmet Maçoğlu'na Karşı İttifak Kurdu Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı

8 Aylık Hamile Kadın, Kendini Tavana Asarak İntihar Etti Motosikletle Giderken Çelik Halatın Boğazını Kestiği İmam Ağır Yaralandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.1.2019 17:10:47. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bitlis İl Koordinasyon Toplantısı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]