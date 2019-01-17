Bitlis İl Özel İdaresi 7/24 Karla Mücadele Ediyor
21 dakika önce
Bitlis İl Özel İdaresi, kapalı 188 köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.
Bitlis
İl Özel İdaresi, kapalı 188 köy yolunu ulaşıma açmak için yoğun mesai harcıyor.
Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri; kar, tipi ve çığ nedeniyle kapanan yerleşim yerlerinin yolunu açmak için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ağır kış şartlarının yaşandığı Bitlis'te vatandaşların mağduriyet yaşamaması için karla mücadele çalışmalarını hızlandıran İl Özel İdaresi, kapalı 188 köy yolunu ulaşıma tekrar açmak için yoğun mesai harcıyor. Vatandaşları asılsız ihbar yapmamaları konusunda uyaran İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, "Coğrafi yapının zor oluşu, çalışmalarımızı güçleştiriyor. Vatandaşlarımızdan ricamız, asılsız ihbarlarda bulunmasınlar. Vakit kaybına neden oluyor. Şu an için 188 köy yolumuz ulaşıma kapalı. 7-24 aralıksız çalışan karla mücadele ekiplerimizle 48 saat içerisinde köy yollarını açmayı planlıyoruz" dedi. - BİTLİS
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 02:44 Kaynak: İHA
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