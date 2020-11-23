Bitlis İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçe ve yatırım görüşmeleri - Son Dakika

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçe ve yatırım çalışmalarının son toplantısında il genel meclis üyeleriyle bir araya geldi.

Bitlis İl Genel Meclisinin 2021 yılı bütçe görüşmeleri bugünkü toplantı ile sona erdi. İl Özel İdaresinin 2021 yılı bütçesi 74 milyon 300 bin TL olarak onaylandı. Bütçe görüşmelerinin son toplantısına Vali Oktay Çağatay, İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ve il genel meclis üyeleri katıldı. 2021 yılı bütçe ve yatırım çalışmalarının son toplantısında konuşan Vali Çağatay, "İl genel meclis üyelerimiz 2021 yılı bütçesini onaylama süreci içerisinde yoğun bir program gerçekleştirdiler. Başta il genel meclis üyelerimiz olmak üzere tüm özel idare personeline çok teşekkür ediyorum. Disiplinli çalışmak iyidir, sizler de bunu gösterdiniz. Sizin bu özverili çalışmalarınız sayesinde Bitlis'te inşallah çok daha güzel işler yapacağız. Çok önemli yatırımlardan birisi de bu sene organize sanayi bölgesine yaptığımız yatırım oldu. Bu yatırım örnek bir projedir. OSB'deki parsellerin neredeyse tamamı bitmiş vaziyette, bahara geldiğimizde ise parsellerin yüzde ellisinde üretime geçilmiş olacak. Özel idarenin Bitlis'e sunmuş olduğu en ciddi hizmetlerden birisi diye düşünüyorum. Çünkü burada çalışan insanlar evlerine ekmek götürecekler. Ben Bitlis Özel İdaresi açısından 2020'nin hayırlı geçtiğini düşünüyorum. Allah hayırlı hizmetler nasip etsin" dedi.

2021 yılı yoğun bütçe görüşmelerinin birlik ve beraberlik içerisinde tamamlandığını kaydeden İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç, "Valimize meclisim adına teşriflerinden dolayı teşekkür ederim. 2020 yılında zor şartlarda büyük işler başardık. İnşallah 2021 yılı daha umutlu geçecek. Az kaynakla çok iş yapacağımıza inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Vali Oktay Çağatay, İl Genel Meclis Başkanı ve İl Genel Meclis üyeleriyle 2021 yılı bütçesi, yapılacak yatırım ve çalışmalar konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulundu. - BİTLİS