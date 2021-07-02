Bitlis İl Sağlık Müdürlüğü Bünyesinde Oluşturulan Aşı Ekibi, Kentteki Yaylaları Dolaşarak Göçerlerin Aşılarını Yapıyor - Son Dakika

Bölgemizde göçer olarak tanımlanan hayvan besicilerinin bu mevsimde yaylalarda oldukları bilinmektedir.

Koronavirüs pandemisi sebebiyle başlatılan aşı çalışmalarının göçer vatandaşlarımıza da ulaştırılması açısından sağlık ekiplerinin yaylalara giderek vatandaşların aşılanmalarına katkı sağladıkları belirtilmekte. Bölgemizde, göçer çadırlarında aşı çalışması yapıldığı vurgulanırken "Herkesin aşı olması için dağ taş demeden gidiyoruz" diyen sağlıkçılar Bitlis'in Güroymak ilçesi Duav Yaylası'nda bulunan

"Siirtli göçerleri de aşıladılar"

Genelde Sağlık Bakanlığı yerelde ise sağlık müdürlükleri ve hastaneler tarafından vatandaşların aşı olmaları için gerekli çalışmalar sürdürülüyor. Vatandaşların son günlerde randevusuz aşı olmaları için olağanüstü bir çaba sarf eden sağlık çalışanları, il ve ilçelerde aşı noktaları oluşturdu. Kilometrelerce yol kat eden sağlık ekipleri, Bitlis'e yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Duav Yaylası'ndaki göçerleri konakladıkları yaylada aşıladı. Yaz aylarında genelde Güneydoğu Anadolu Bölgesinden 3-4 aylığına Bitlis'in yaylarına gelen göçerlerin ayaklarına kadar giden sağlık ekibi, göçerleri aşıladı. Siirt'ten Güroymak ilçesine her yıl gelen yaklaşık 150 kadın ve erkek, çadırlarında aşı olup emeği geçenlere teşekkür ettiler.

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