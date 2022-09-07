Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı

07.09.2022 14:34

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bölgenin turizmine katkı sağlamak ve yeni dalgıçlar yetiştirmek amacıyla açılan dalış okuluna kaydolan 40 katılımcıya eğitim verilmeye başlandı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde bölgenin turizmine katkı sağlamak ve yeni dalgıçlar yetiştirmek amacıyla açılan dalış okuluna kaydolan 40 katılımcıya eğitim verilmeye başlandı.

Selçuklu Mahallesi'ndeki Van Gölü sahiline götürülen katılımcılara uzman eğitmenlerce dalışla ilgili teorik ve uygulamalı eğitim veriliyor.

Dernek Başkanı Cumali Birol, gazeteciere, yaklaşık 450 aktif dalıcılarının olduğunu söyledi.

İlçede Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulu'nun yapılmasına destek sunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kaymakam İsmail Demir, Belediye Başkanı Necati Gürsoy ve AK Parti Bitlis milletvekilleri Vahit Kiler ile Cemal Taşar'a teşekkür eden Birol, Van Gölü'nün büyük bölümünün Bitlis sınırları içinde olduğunu aktardı.

Kentteki tek dalış okulunda bölgedeki tarihi dokuları, batıkları ve mikrobiyolitleri korumak için dalgıç sayısını artırmayı hedeflediklerini belirten Birol, şunları kaydetti:

"Bu eğitimlerin ilimize, ilçemize ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Çok keyifli ve güzel bir sezon geçirdik. Bu güzelliği 40 öğrencimize brovelerini vererek taçlandıracağız. Bu yıl hedefimiz 450 kişiye dalgıçlık eğitimi vermekti ama binamızın biraz gecikmesi sebebiyle yapamadık. Gelecek yıl burada dalgıç eğitimlerinin verildiği, kano, yelken, dragon yarışlarının yapıldığı bir su sporları merkezimiz tüm halkımıza hizmet verecek. Buralar cıvıl cıvıl olacak. Dünyada 6 milyon 500 bin dalgıç var. Amacımız bunun en az yüzde 10'nunu ilçemize getirmek. Su Sporları Merkezi ve Dalış Okulumuz tüm halkımıza hayırlı olsun."

YORUMLAR
500
Gazetecilerden Kaymakam Demir'e ziyaret Gazetecilerden Kaymakam Demir'e ziyaret
Kaynak: AA

Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:10 Erkek arkadaşının evine gizli kamera yerleştirdi! Annesini görünce kriz geçirdi
19:47 Dinamo Kiev'in hocası Mircea Lucescu'dan Fenerbahçe'ye övgü: Süper Lig'i kazanacaklarını düşünüyorum
19:01 Rüzgarın etkisiyle havada uçuşan paralar sahibine teslim edildi
18:45 Transferde hız kesmeyen Galatasaray, Norwich City'den Milot Rashica'yı kiraladı
18:33 İYİ Parti'den eski CHP'li vekil Barış Yarkadaş'ın ihale iddiasına ilişkin suç duyurusu
18:08 Arka Sokaklar'ın yıldızı Boğaç Aksoy kanserle savaşında güzel haberi paylaştı
17:59 İnsanlığın en çok merak ettiği sorunun cevabı bulundu mu? 100 ışık yılı uzaklıkta 2 yaşanabilir gezegen keşfedildi
17:54 "Türk Messi" Galatasaray'da! Bir dönem Barcelona forması giyen Yusuf Demir'in fiyatı belli oldu
17:46 Çilek Galatasaray'da! İşte Mauro Icardi transferinin şartları
17:37 Yunanistan'dan NATO ve BM'ye şikayet mektubu: Erdoğan'ın bu açıklamalarını kınayın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.09.2022 20:31:04. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te açılan dalış okulunda eğitimler başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement