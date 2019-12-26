Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7... - Son Dakika

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7...

6 saat önce

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7..., System.String[]

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde düzensiz göçmenleri taşıyan teknenin Van Gölü'nde batması sonucu 7 kişi öldü, 64 kişi kurtarıldı

Adilcevaz, Van Gölü, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.12.2019 08:02 Kaynak: AA
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