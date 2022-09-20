Bitlis'te çalınan motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika
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Bitlis'te çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

20.09.2022 17:28
Bitlis'te çalınan motosiklet sahibine teslim edildi

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polis ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde polis ekiplerince bulunan çalıntı motosiklet sahibine teslim edildi.

Orta Mahalle'de yaşayan ve evinin önünden motosikleti çalınan Erdem Uyguzer, Adilcevaz Emniyet Müdürlüğüne giderek ekiplerden yardım istedi.

Bunun üzerine, olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, motosikleti H.P isimli şüphelinin çaldığını tespit etti.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde yakalanarak Adilcevaz Emniyet Müdürlüğüne getirilen H.P. hakkında adli işlem başlatıldı, çalıntı motosiklet ise sahibine teslim edildi.

Uyguzer, 17 Eylül'de motosikletinin çalındığını belirterek, "Hemen polis ekiplerine haber verdim. İki gün süren takibin ardından çalınan motosikletim bugün bana teslim edildi. Emeği geçen İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim." dedi.

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Kaynak: AA

Adilcevaz, Hisarcık, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te çalınan motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te çalınan motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika
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