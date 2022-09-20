Bunun üzerine, olayla ilgili çalışma yürüten ekipler, motosikleti H.P isimli şüphelinin çaldığını tespit etti.

Kaynak: AA

Adilcevaz, Hisarcık, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Bitlis'te çalınan motosiklet sahibine teslim edildi - Son Dakika

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