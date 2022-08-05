AHLAT'TA KAYSI HASADINA BAŞLANDI - Son Dakika
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AHLAT'TA KAYSI HASADINA BAŞLANDI

05.08.2022 10:50

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından olan kayısı hasadı başladı.

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde üreticilerin önemli geçim kaynaklarından olan kayısı hasadı başladı. İlçe genelindeki yaklaşık bin 280 dönümlük kayısı bahçelerinden bu sezon bin 350 tona yakın ürün hasat edilmesi hedefleniyor.

Adilcevaz'da kayısı hasadıyla birlikte üretici ve mevsimlik işçilerin de kayısı bahçelerinde yoğun mesaisi başladı. İşçiler tarafından sıcak havaya rağmen sabahın erken saatlerinde dallarından özenle toplanan kayısılar, olgunluk ve kalitesine göre kasalara konuluyor. İşçiler tarafından dalından özenle toplanan kayısılar, İstanbul, Konya ve Samsun başta olmak üzere iç pazardaki hallere ve meyve suyu fabrikalarına gönderiliyor.

Yetiştirdikleri kayısılarla ilçe ekonomisine katkı sağlamaya çalıştıklarını söyleyen, Vahit Alkan, "Bu yıl yaşanan soğuklardan ve dolu yağışlarından dolayı kayısı üretiminde azalma olmasına rağmen yinede kayısı üretiminde iyi bir rekolte ve kalite elde ettik. Geçen yıl Rusya gibi ülkelere ihracat yaparken maalesef savaştan dolayı bu yıl ürünlerimizi İstanbul, Konya ve Samsun başta olmak üzere iç pazardaki büyük hallere ve meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz." dedi.

Hasad ettikleri kayısıları meyve suyu fabrikalarına gönderdiklerini belirten Yusuf Duk ise, şöyle konuştu:

"İlçemizin ekonomisine katkı sağlamak amacıyla üreticilerimizden almış olduğumuz kayısılarımızı iç pazarın yanı sıra meyve suyu fabrikalarına gönderiyoruz. Meyve suyu fabrikaları bu yıl fiyatları düşük tuttu. İlçemizde kayısı hasadı başlamadan önce Iğdır ve Malatya'da hasadı yapılan kayısılar iç pazarı doyurdu. Hatta daha sonra onlarda meyve suyu fabrikalarına yöneldi. Durum böyle olunca alıcılardan istediğimiz fiyatı alamadık. Bundan sonrada her yıl buradaki ürünlerimizi toplayıp bu fabrikalarımıza vermeye devam edeceğiz. Hemşerilerimiz daha önce kayısı ağaçlarını kesiyorlardı. Bundan sonra bu ağaçlarını kesmesinler. İlçemizdeki bazı büyük ağaçlardan yaklaşık 500 kilo ürün alınabilmektedir. Bir ağacın ortalama geliri bin lirayı geçiyor. Bir bahçede yüz tane büyük ağaç olsa bu bahçemize kayısıdan 100 bin liralık bir girdi sağlanabilmektedir" (DHA)

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Kaynak: DHA

Adilcevaz, Hisarcık, İstanbul, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AHLAT'TA KAYSI HASADINA BAŞLANDI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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