Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın da içinde bulunduğu millet bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika
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Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın da içinde bulunduğu millet bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor

27.09.2021 01:08

Bitlis'te içinde han otağı bulunan millet bahçesi yoğun ilgi görüyor.

Bitlis'te içinde han otağı bulunan millet bahçesi yoğun ilgi görüyor. Ahlat'ta 400 bin metrekare alana sahip Çarho mevkisinde, bu yıl Malazgirt Zaferi'nin 950. yıl dönümünde açılışı gerçekleştirilen 150 bin metrekare uygulama alanına sahip millet bahçesi, ilçe sakinlerinin yanı sıra çevre il ve ilçelerden gelenler tarafından ziyaret ediliyor.

"Ziyaretçileri bekliyoruz"

Han otağını, çadırları ve diğer sosyal donatılarını gezen ziyaretçiler, hatıra fotoğrafı çektiriyor. Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, millet bahçesinin yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Çeşitli üniversitelerden, "alanda kongre yapalım, misafirlerimizi ağırlayalım" tekliflerinin geldiğini aktaran Çoban, "Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (Türksoy) ile temasımız oldu. Onlar burada devletlerin bazı kültürel ve sanatsal faaliyetlerini ortaya koymak için talepte bulundu. Bunun hazırlıklarına başladık. Bu vesileyle han çadırı ve diğer çadırlarımızı sökmedik. Köprüleri, hipodromu, etnospor ve güreş alanları, cami, kafeterya ve kıraathanesi ile hem milletimizin hem de turizme dayalı ziyaretçilerimiz için ilgi odağı olmaya devam ediyor. " diye konuştu.

"Davet karşılık buldu"

Gelecek yıllara İran'ı, Orta Doğu'yu ve Türk dünyasını Ahlat'ta ağırlayacaklarını belirten Çoban, şöyle devam etti: "Ahlat yeni bir kongre merkezidir. Bu özelliğiyle ortaya çıkmaya başladı. Bu dönem 60 büyükelçiyi ağırladık, 10 devletin mutfağını sergiledik. Bölgenin yıldızı ve tarihteki stratejik önemini bugün de ortaya koyan Ahlat, bu gelişmelerle ülkeye hizmete devam edecek. Festival döneminde yaklaşık 50 bin kişiyi ağırladık. Bu yoğunluk halen devam ediyor. Yıl sonuna kadar 200 bin kişinin Selçuklu Meydan Mezarlığı ile millet bahçesini ziyaret etmesini bekliyoruz. Ahlat'ta sadece millet bahçemiz yok. Selçuklu Meydan Mezarlığı, kalemiz, kümbetlerimiz, köprülerimiz, hanlarımız ve hamamlarımız var. Bölge zengin bir destinasyon. Van'a, Muş'a gelenler de Ahlat'ı ziyaret ediyor. Cumhurbaşkanımızın davetinin karşılık bulduğunu görüyoruz ve kendisine şükranlarımızı belirtiyoruz. " AA

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Kaynak: Habermetre
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Son Dakika Toplum Bitlis'in Ahlat ilçesinde, 1071 Sultan Alparslan Otağı'nın da içinde bulunduğu millet bahçesi ziyaretçilerini ağırlıyor - Son Dakika


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