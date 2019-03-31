Son Dakika Haberleri: Bitlis'in Ahlat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Bitlis'in Ahlat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

2 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulalim Mümtaz Çoban kazandı.

Bitlis'in Ahlat İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı..., System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Abdulalim Mümtaz Çoban kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Abdulalim Mümtaz Çoban 5 bin 528, HDP adayı Serecettin Günbay 3 bin 758, Saadet Partisi adayı Şahabettin Gökbulak bin 893 oy aldı.

-Çoban'ın özgeçmişi-

Abdulalim Mümtaz Çoban, 1969 yılında Bitlis'in Ahlat ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Ahlat'ta tamamladı. Yurt dışında Kırgız Milli Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Aynı Üniversitede yüksek lisans ile Türkiye Manas Üniversitesinde de öğretim görevlisi olarak görev yaptı. Yabancı yatırımcı işletmelerin oluşumunu sağladığı ve hukuki hizmetlerini verdiği Hukuk ve Avukatlık Bürosu'nun (MADİ Hukuk Yönetim Kurul Başkanlığını) yaptı. Manas Üniversitesi Maliye Bölümü ve Kırgız Devlet Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görev aldı. Türk, Kırgız ve İş Adamları Birliği yönetim kurulu üyeliği, İş Konseyi Hukuk Müşavirliği görevlerinde bulundu. 2009 yerel seçimlerde Ahlat Belediye Başkanı seçilen Çoban, görevine devam etmektedir.

Rusça ve İngilizce bilen Çoban, evli 2 çocuk babasıdır.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 08:28 Kaynak: AA

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