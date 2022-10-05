Futbol turnuvasında birinci olan minik öğrenciler okullarına spor tesisi kazandırdı - Son Dakika
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Futbol turnuvasında birinci olan minik öğrenciler okullarına spor tesisi kazandırdı

05.10.2022 20:40
Futbol turnuvasında birinci olan minik öğrenciler okullarına spor tesisi kazandırdı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği "Şehit Mesut Ardıç Futbol Turnuvası"nda birinci olan Dilburnu Köyü İlkokulu'nun bahçesine spor tesisi yapılacak.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Bir Çocuğun Duası İnsani Yardım Derneği'nin düzenlediği "Şehit Mesut Ardıç Futbol Turnuvası"nda birinci olan Dilburnu Köyü İlkokulu'nun bahçesine spor tesisi yapılacak.

Ahlat Şehir Stadyumu'nda düzenlenen turnuvaya, köy okullarında spor tesisi bulunmayan 8 takım katıldı.

Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, öğrencilerle sohbet ederek, turnuvaya katılan okulların takımlarına başarı dileğinde bulundu.

Kaymakam Dağ'ın vuruşuyla başlayan turnuvada, öğrenciler okullarına spor tesisi kazandırmak için kıyasıya mücadele etti.

Turnuvanın final maçında Dilburnu Köyü İlkokulu'nun takımı, Yeniköprü İlkokulu'nu 4-0 yenerek okullarına spor tesisi kazandırmanın sevincini yaşadı.

Dernek Başkanı Tarık Buğra Okçu, düzenledikleri turnuvaya bazı köy okullarından katılım sağlandığını belirterek, "Kazanan takımımızın okuluna şehidimiz adına bir spor tesisi yapacağız. Kupa ve madalya törenimiz haricinde çocuklarımıza hediyelerimiz olacak. Ankara'dan geldik. Burada hizmet etmeye devam edeceğiz." dedi.

Turnuvanın düzenlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Ahlat Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mürsel Ardıç ise derneğin turnuvada birinci olan takımın okuluna spor tesisi yapacağını vurguladı.

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Kaynak: AA

Bitlis, Futbol, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Futbol turnuvasında birinci olan minik öğrenciler okullarına spor tesisi kazandırdı - Son Dakika

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