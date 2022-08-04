Ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini anlatan Çoban, "Aşırı sıcaklar ve bitkilerin kurumasıyla bu tür sıkıntılar meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bu tür hadiselerde bizi erken uyarırlarsa ciddi hasarlar oluşmadan müdahale etme şansı yakalamış oluruz." dedi.

Kaynak: AA

İtfaiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ahlat'taki tarihi mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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