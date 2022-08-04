Ahlat'taki tarihi mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlat'taki tarihi mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü

04.08.2022 17:37
Ahlat'taki tarihi mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi Kale Mezarlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan tarihi Kale Mezarlığında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

İlçenin Kale Mahallesi'nde bulunan tarihi mezarlıkta belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ahlat Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede yangını söndürdü, polisler de çevrede önlem aldı.

Mezarlığa gelerek incelemede bulunan Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, gazetecilere, sıcaklıkların arttığı bugünlerde vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini belirtti.

Ekiplerin kısa sürede yangına müdahale ettiğini anlatan Çoban, "Aşırı sıcaklar ve bitkilerin kurumasıyla bu tür sıkıntılar meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Bu tür hadiselerde bizi erken uyarırlarsa ciddi hasarlar oluşmadan müdahale etme şansı yakalamış oluruz." dedi.

YORUMLAR
500
Ekmek yapmak isterlerken yangın çıkardılar Ekmek yapmak isterlerken yangın çıkardılar Manisa'da bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın söndürüldü Manisa'da bir kaplıcanın deposunda çıkan yangın söndürüldü
Kaynak: AA

İtfaiye, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'taki tarihi mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:00 Fenerbahçe yeni hedefini belirledi! Gündemde Maxi Gomez transferi var
16:40 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Rusya savaşı kazanırsa sıra diğer komşulara gelebilir
16:29 Üniversite öğrencileri roket tasarladı: SİHA ve İHA'ları yapan Selçuk Bayraktar'ı örnek alıyoruz
16:32 "Kızıma uyuşturucu satacaktı" iddiasıyla döverek polise teslim etmişti! Genç kadın kızı değil, sevgilisi çıktı
16:28 Güzel oyuncu Burcu Kara ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor
16:17 Galatasaray'ın Dries Mertens transferini İtalyan gazeteci duyurdu
16:12 Beşiktaş ile yollarını ayıran Oğuzhan Özyakup, kariyerine Avrupa'da devam edecek
15:54 Terör ve Güvenlik uzmanı Mete Yarar: Milli Muharip Uçağı gördüm, dizlerimin bağı çözüldü
15:53 Yıldız Asyalı kendini ifşa etti! Keman çalarken yere kapaklandığı görüntüyü paylaştı
15:51 Yediiklim Yayınevi sahibi kameralar karşısında açıklama yaptı: ÖSYM soruları özensiz hazırlamış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 17:37:39. #1.13#
SON DAKİKA: Ahlat'taki tarihi mezarlıkta çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement