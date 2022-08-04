Can simidi ile Van Gölü'nde sürüklenen çocuğu jandarma kurtardı - Son Dakika
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Can simidi ile Van Gölü'nde sürüklenen çocuğu jandarma kurtardı

04.08.2022 00:25
Can simidi ile Van Gölü'nde sürüklenen çocuğu jandarma kurtardı

Bitlis'in Ahlat ilçesinde can simidi ile Van Gölü'nde sürüklenen 6 yaşındaki çocuğu Jandarma botu kurtardı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde can simidi ile Van Gölü'nde sürüklenen 6 yaşındaki çocuğu Jandarma botu kurtardı.

Edinilen bilgiye göre Ahlat- Tatvan karayolunun 10'uncu kilometresinde Van Gölü sahilinde gölde yüzen 6 yaşındaki Efe İlkbahar isimli çocuk ailesinden habersiz can simidi ile Van Gölü'ne açıldı. Rüzgarın etkisi ile gölde sürüklenen 6 yaşındaki çocuk bir süre sonra gözden kayboldu. İhbar üzerine olay yerine intikal eden Ahlat Jandarma Bot Komutanlığı ekipleri 6 yaşındaki Efe İlkbahar isimli çocuğu kıyıdan 400 metre açıkta buldu. Can simidi sayesinde hayatta kalan çocuk Jandarma ekiplerince sudan çıkartılarak hazırda bekletilen ambulansa sevk edildi. Ambulansla Ahlat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak sağlık kontrolü yapılan ve herhangi bir sağlık sorunu bulunmayan çocuk ailesine teslim edildi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

Van Gölü, Jandarma, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Can simidi ile Van Gölü'nde sürüklenen çocuğu jandarma kurtardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Can simidi ile Van Gölü'nde sürüklenen çocuğu jandarma kurtardı - Son Dakika
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