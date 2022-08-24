Tiyatro sanatçıları, Konya'dan getirilen özel kıyafetlerle Sultan Alparslan'ı temsil ediyor - Son Dakika
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Tiyatro sanatçıları, Konya'dan getirilen özel kıyafetlerle Sultan Alparslan'ı temsil ediyor

24.08.2022 11:12

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Sultan Alparslan'ı canlandıran tiyatro oyuncularının özel kıyafetleri dikkati çekiyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde düzenlenen Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinliklerinde Büyük Selçuklu Devleti Hükümdarı Sultan Alparslan'ı canlandıran tiyatro oyuncularının özel kıyafetleri dikkati çekiyor.

Malazgirt'te Bizans ordusunu bozguna uğratarak 1071'de Türklere Anadolu'nun kapılarını açan Büyük Selçuklu Devleti hükümdarı Sultan Alparslan, Ahlat'ta düzenlenen etkinliklerde anılıyor.

"1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Ahlat Millet Bahçesi'nde başlayan etkinliğe katılan Konya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu ekibi, Selçuklu motifleriyle özel tasarlanan kostümlerle Sultan Alparslan'ı canlandırıyor.

Hem kostümleri hem de kılıç, mızrak, balta ve kalkanlarıyla Sultan Alparslan ve ordusunu sembolik olarak temsil eden sanatçılar, ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor.

Tiyatro oyuncusu Taner Köse, önemli zaferin ruhunu ve zaferin başkomutanını diri tutmak istediklerini söyledi.

Kostümleri günler süren araştırmanın sonunda tasarladıklarını anlatan Köse, şunları kaydetti:

"Halkımıza bu zaferin inceliklerini anlatmaya çalışıyoruz. Burada Payitaht'ın varlığını temsil ediyoruz. İlgi çok güzel. Mümkün olduğu kadar herkesle ilgilenmeye çalışıyoruz. Bol bol fotoğraf çekiyorlar. Tasarımcılarımız dönemsel ve tarihsel danışmalar eşliğinde o döneme sadık kalacak şekilde günümüzdeki malzemelerle bu kostümleri işledi. O dönemi sergileyebileceğimiz kıyafetlerin benzerlerini yaptık. Yerli ve yabancı insanlar şaşkınlık içinde yaklaşıyor. Bu yüceliği hissediyorlar. Bu çok güzel bir duygu."

"Kostümü giyince o döneme gidiyorsunuz"

Tiyatro oyuncusu Seyfullah Gören de Konya denildiğinde Selçuklu Payitahtı'nın akıllara geldiğini, Selçuklu Devleti'ne başkentlik yapmış bir şehir olduğunu dile getirdi.

Bu kültürü halka yansıtmaya çalıştıklarını anlatan Gören, "Dört yıldır buraya keyifle geliyoruz. Hem Konya'yı hem de Selçuklu Payitahtı'nı tanıtmaya çalışıyoruz. Hazırlıklarımız uzun zamandır devam ediyordu. Bu kostümleri incelikle ve büyük emekler sonucunda hazırladık. Dönemin yaşantısına özen göstererek tasarlandı. Bu kostümü giydiğinizde illaki o döneme gidiyorsunuz. Hazırlayan insanlar da o dönemi süzerek, hissederek yaptı. O dönemi birebir yansıtmak çok zor ama o ruha yaklaşmak bile insanları heyecanlandırıyor. O havayı hala burada soluyabilirsiniz." şeklinde konuştu.

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Kaynak: AA

Sultan Alparslan, Selçuklu, Konya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tiyatro sanatçıları, Konya'dan getirilen özel kıyafetlerle Sultan Alparslan'ı temsil ediyor - Son Dakika

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