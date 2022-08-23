Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladı - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladı

23.08.2022 14:12

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde başladı.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde başladı.

Törende konuşan Vali Oktay Çağatay, fethin 951. yıl dönümünde bir kez daha Ahlat'ta olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

Bu gururu kendilerine yaşatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve festivalin öncülüğünü yapan Okçular Vakfı'na teşekkür eden Çağatay, şöyle konuştu:

"Meydan Mezarlığı'ndaki binlerce atamızın ruhunun huzurundayız. 951 yıl önce bu toprakları nal sesleriyle inleten Alparslan'ın ve kıymetli yiğitlerimizin huzurundayız. Bu toprakları yeniden bize mezar etmek isteyenleri yurttan atan kahraman Atatürk ve kahraman ordularımızın huzurundayız. Çok kıymetli bir mekandayız. Allah bu toprakları bize vatan kılan şehitlerimize rahmet eylesin. Binlerce yıllık tarihe sahip kentimizi tarihi, kadim ve ata yurdu kimliğine kavuşturmak için Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde yoğun bir mücadele veriyoruz."

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban da alanda zaferin ruhuna uygun tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtti.

Bu toprakları vatan kılmak için yüzyıllardır şehitlerin verildiğini dile getiren Çoban, şunları kaydetti:

"1071'den bu yana bu toprakları İslam toprağı yapmayı ecdadımız sayesinde başardık. O günden bu yana bu topraklar Türk-İslam yurdudur. Anadolu'daki herkesi kucaklayan özelliktedir. 80 milyon beraberiz. Bir millet, bir devlet, bir bayrak şuuruyla hareket ediyoruz. Bugün alan tümüyle dolu. Devlet ve milletin kucaklaştığı yer haline geldi. Bu millet hiçbir surette size bu coğrafyayı dar edeceğiniz bir imkanı vermez. Birliğimize ziyan verecek bir imkanı tanımaz. Allah'ın izniyle sadece 80 milyon Türkiye değil, coğrafyamızdaki tüm mazlumların sesi olacağız ve bu millete zarar verdirmeyeceğiz."

Vatandaşlar gösterileri ilgiyle izledi

Kutlama programının düzenlendiği Ahlat Millet Bahçesi'nde, illerin gelenek ve göreneklerini tanıtan 51 tematik çadır kuruldu, Azerbaycan'dan gelen ekip, Karabağ Zaferi'ni yansıtan fotoğraf sergisi açtı, ziyaretçilere kültürlerini tanıttı.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı da alanda zaferin yıl dönümüne özel konser verdi.

Yurdun dört bir yanından ve komşu ülkelerden gelen misafirler, mehter takımının konserini ilgiyle takip etti, daha sonra tematik çadırları dolaştı.

Törene, Ahlat Kaymakamı Fikret Dağ, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy, siyasi parti temsilcileri ve kurum amirleri katıldı.

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Kaynak: AA

Sultan Alparslan, Malazgirt, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta başladı - Son Dakika

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