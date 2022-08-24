Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta yoğun katılımla sürüyor - Son Dakika
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Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta yoğun katılımla sürüyor

24.08.2022 13:53
Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta yoğun katılımla sürüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde yoğun katılımla devam ediyor.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlamaları "1071 Sultan Alparslan Ahlat Otağı"nın kurulduğu Çarho mevkisindeki millet bahçesinde yoğun katılımla devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Okçular Vakfı tarafından organize edilen programın ikinci gününde Ahlat Millet Bahçesi'ne gelen ziyaretçiler, illerin gelenek ve göreneklerini tanıtan 51 tematik çadırı dolaştı, güreş, atlı cirit ve atlı okçuluk gösterilerini takip etti.

Davul zurna eşliğinde yapılan halk oyunları gösterilerini izleyen, halay çeken ziyaretçiler, stantları gezerek kadınların ürettiği el emeği göz nuru ürünleri ile tematik çadırlarda açılan hüsn-ü hat ve deri atölyelerindeki çalışmaları inceledi.

Aileleriyle etkinliğe katılan çocuklar da kendileri için oluşturulan alanlarda golf, futbol, basketbol, mangala, aşık atma gibi geleneksel oyunları oynadı, ata bindi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Mehter Takımı'nın konser verdiği, tiyatro ekibinin gösteri yaptığı alanda, yurdun dört bir yanından ve komşu ülkelerden gelen misafirler, gün boyu devam eden etkinliklerle eğlendi.

Ziyaretçiler, farklı yörelerden gelenlerin seslendirdiği türküleri dinlerken bir yandan da alanın güvenliğini sağlayan polis ve jandarmanın atlı birlikleriyle fotoğraf çektiriyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü trafik ekiplerinin çocuklara trafik kuralları hakkında bilgilendirme yaptığı etkinliklerde, UMKE, 112 sağlık ekipleri de vatandaşlara sağlık hizmeti veriyor.

Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, AA muhabirine, Anadolu'yu yurt yapan, İslamlaştıran ve Türkleştiren asil orduyu kutlamak için toplandıklarını söyledi.

Etkinliklerin renkli geçtiğini anlatan Çoban, "81 ilimizin her tarafından insanlar koşarak gelmiş ve burada buluşmuş. Sultan Alparslan'ın çağrısına uyarcasına herkes burada. Milletimiz ortak değerlerde, ortak paydada buluşmanın hazzını yaşıyor. Diyarbakır, Edirne, Kars, Hakkari, Manisa, İzmir ve diğer tüm iller Ahlat'ta buluşmuş. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı ile büyük bir medeniyetin mensubuyuz. Ortak değerlerimizde tek bir bayrak, tek vatan ve tek devlet şuuruyla buradayız. Allah birliğimizi daim kılsın. Ülkemizi seviyoruz ve tarihimizi muhafaza ediyoruz." diye konuştu.

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Kaynak: AA

Sultan Alparslan, Malazgirt, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta yoğun katılımla sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü etkinlikleri Ahlat'ta yoğun katılımla sürüyor - Son Dakika
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