Son Dakika Haberleri: Bitlis'in Ahlat İlçesinde Okullar Tatil

Bitlis'in Ahlat İlçesinde Okullar Tatil

1 saat önce

Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Bitlis'in Ahlat İlçesinde Okullar Tatil, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.


Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:27 Kaynak: AA

Ahlat, Bitlis, Güncel
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