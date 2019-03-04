Bitlis'in Ahlat İlçesinde Okullar Tatil
1 saat önce
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Bitlis'in Ahlat ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bugün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçede yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 12:27 Kaynak: AA
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