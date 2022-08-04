Tarihi mezarlıktaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika
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Tarihi mezarlıktaki yangın büyümeden söndürüldü

04.08.2022 17:14
Tarihi mezarlıktaki yangın büyümeden söndürüldü

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarihi mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Bitlis'in Ahlat ilçesinde tarihi mezarlıkta çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Ahlat ilçesindeki tarihi Kale Mahallesi Mezarlığı'nda öğleden sonra bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, büyüyen alevlere müdahale etti. Emniyet ekipleri ise bölgede güvenlik önlemi aldı. Ahlat Belediyesi itfaiye ekiplerinin su ve yangın tüpleri ile müdahale ettiği yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın yerine giderek ekiplerin söndürme işlemine yardımcı olan Ahlat Belediye Başkanı Abdulalim Mümtaz Çoban, sıcaklıkların arttığı bu günlerde vatandaşları daha dikkatli ve duyarlı olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Çoban, "Kale Mezarlığımızda gerçekleşen yangına ekibimiz süratle müdahale etti. Hamdolsun hasarsız bir şekilde olayı tamamlamış olduk. Vatandaşlarımızdan ricamız, özellikle de çevreyi uyarmalarında fayda var. Havaların sıcaklığı ve özellikle bitkilerin de kurumasıyla bu tür sıkıntılar çok sıklıkla meydana gelebilir. Vatandaşlarımızın hassasiyet göstermelerini istiyoruz. Anında bu tür hadiselerde bizi uyarırlarsa, bir hasar oluşmadan müdahale etme şansı yakalamış oluruz. Mezarlıkta çok bir zarar olmadan hadiseyi kurtarmış olduk" dedi. - BİTLİS

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Kaynak: İHA

İtfaiye, Bitlis, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Tarihi mezarlıktaki yangın büyümeden söndürüldü - Son Dakika

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