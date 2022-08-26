Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu - Son Dakika
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Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu

26.08.2022 18:28
Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlığı olan Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda, Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla ziyaretçi yoğunluğu yaşandı.

"Türklerin Anadolu'ya girişinin kapısı" olarak nitelendirilen Ahlat'ta, 210 dönüm alana kurulu UNESCO Dünya Kültür Miras Geçici Listesi'ndeki tarihi mezarlık, Türkiye'nin dört bir yanından ilçeye gelenlerin yanı sıra tur programları kapsamında bölgeyi gezen binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor.

Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü için yurdun dört bir yanından ilçeye gelen misafirler de mezarlıkta yoğunluk oluşturdu.

Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle kazı ve çevre düzenlemesi çalışmalarının yapıldığı tarihi mezarlığı görmeye gelenler, süslemeleriyle sanat eseri özelliği taşıyan mezar taşlarını inceledi, dua ederek fotoğraf çektirdi.

İstanbul'dan gelerek etkinliklere katılan Hasan İnceöz, Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda dua ettiklerini belirterek, "Bugün Malazgirt'te tüm devlet büyüklerimizle cuma namazı kıldık. Devlet ricalimizin burada bulunmasından dolayı ayrıca onur duyduk. Orada savaşta yaşanan ruhu hissetmeye çalıştık. Akabinde de atalarımızın mezarlarını ziyaret etmek için buraya geldik. Onların burada bizler için verdiği mücadeleyi yeniden anmak istedik. Bu vesileyle buradayız." diye konuştu.

Şanlıurfa'dan gelen Hatice Öztürk ise ecdadın değerli mirasına sahip çıkmak için ilçede bulunmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, "Buranın manevi havası çok çok farklı. Tarihimizin şanlı zaferini defalarca kutluyoruz. Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Erzurum'dan gelen Ahmetcan Çolak da "Malazgirt Zaferi'nin 951. yıl dönümü dolayısıyla buraya geldik. Şimdi Ahlat Selçuklu Mezarlığı'ndayız. Buradaki tarihi coşkuyu ve duyguyu en derinden hissediyoruz." ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

Malazgirt, Selçuklu, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nda Malazgirt Zaferi yoğunluğu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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