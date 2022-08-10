Ahlat'taki "İç Kale"de kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
Üye Girişi

Ahlat'taki "İç Kale"de kazı çalışmaları sürüyor

10.08.2022 17:39
Ahlat'taki "İç Kale"de kazı çalışmaları sürüyor

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki "İç Kale"de yapılan kazı çalışmalarında 5 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen çanak-çömlek parçaları bulundu.

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki "İç Kale"de yapılan kazı çalışmalarında 5 bin yıl öncesine ait olduğu değerlendirilen çanak-çömlek parçaları bulundu.

İlçedeki Harabeşehir bölgesinde Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle yürütülen kazı çalışmaları, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Sanat Tarihi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Kulaz başkanlığında devam ediyor.

Kazı başkanı Kulaz, gazetecilere, çalışmalar sırasında elde ettikleri verilerin, kazı yapılan bölgenin Ahlat'ın en eski yerleşim yeri olduğunu gösterdiğini söyledi.

Milattan önce üçüncü bin yılda burada yerleşimin olduğunu düşündüklerini belirten Kulaz, "Bulgular da onu gösteriyor. Temel amacımız bu bulgular dışında mimari dokuları da ortaya çıkararak buranın Ahlat'ın en eski yerleşim yeri olduğunu bütün yönleriyle göstermek." dedi.

Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Sinan Kılıç ise 2019 yılından bu yana kalede kazı yaptıklarını aktardı.

"İç Kale" denilen yerin Ortaçağ'dan kaldığını ifade eden Kılıç, şunları kaydetti:

"4 yıldır kazı yaptığımız İç Kale'de 3 ayrı alanda çalıştık ve önemli bulgulara rastladık. Kazı çalışmalarında milattan önce üçüncü bin yıla ait Karaz kültürünü yansıtan çanak çömlek parçaları bulduk. Onları değerlendirmeye alıyoruz. Bu, şu anlama geliyor. Ahlat ilçe merkezinin en eski yerleşim yeri burasıdır. Tarihsel derinliği olan bir yer. Milattan önce üçüncü bin yıl kültürünü Van Gölü çevresinden ve Muş Ovası'ndan gayet iyi biliyorduk ama Eski Ahlat Kalesi'nde bu döneme ait bir yerleşim yeri olduğunu birkaç senedir biliyoruz. Burada kazı yapmamızın nedeni de o höyüğü bulmaktı. Yani bu yerleşimin kalıntılarına ulaşmak, arkeolojik olarak incelemek ve kayıt altına almaktı."

YORUMLAR
500
Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı Kayalıklarda mahsur kalan koyunlar kurtarıldı
Kaynak: AA

Hisarcık, Bitlis, Ahlat, Van, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ahlat'taki 'İç Kale'de kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
17:13 Şeyma Subaşı'nı çileden çıkaran 'metres' yorumu! Tespit ettirip dava açtı
16:46 Ölümcül derecede zehirli! Ayakkabıya saklanan kobra yılanı korkuttu
16:36 Motorine yapılan 1 liralık indirimin sevinci kısa sürdü! Bu geceden itibaren 81 kuruşluk zam geliyor
16:31 Donald Trump, yemin altında sorgulanmadan önce sosyal medyadan tepki gösterdi: Muz cumhuriyeti
16:32 İYİ Parti lideri Akşener, çiftçinin elektrik faturası tutarına tepki gösterdi: Nasıl ödeyeceksin kardeş?
16:11 Şarkıcı Yeliz, 6 sene yaşadığı korkunç şiddeti anlattı: Saçım etimden kopmuştu
16:11 Pençe-Kilit bölgesinden kötü haber! Piyade Uzman Çavuş Mahsun Şimşek şehit oldu
15:48 Çin'de hayvanlardan insanlara geçen yeni ölümcül bir virüs tespit edildi! En belirgin semptomları yorgunluk ve öksürük...
15:41 Başına 2500 dolar ödül veriliyor! Üniversiteliler, 5 metre uzunluğundaki 104 kiloluk Burma pitonunu yakalamayı başardı
15:40 ABD'de enflasyon rakamları temmuz ayında yüzde 8,5'e geriledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 17:39:36. #1.11#
SON DAKİKA: Ahlat'taki "İç Kale"de kazı çalışmaları sürüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement