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Bitlis'in bastonları, Almanya ve Hollanda'daki fuarda tanıtılacak

6 saat önce

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası Cumali Birol'un (50), ceviz ağacından yaptığı bastonları tanıtmak için Almanya'nın Düsseldorf ile Hollanda'nın Gorinchem kentlerinde düzenlenecek fuara katılacak.

Bitlis'in bastonları, Almanya ve Hollanda'daki fuarda tanıtılacak, System.String[]

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası Cumali Birol'un (50), ceviz ağacından yaptığı bastonları tanıtmak için Almanya'nın Düsseldorf  ile Hollanda'nın Gorinchem kentlerinde düzenlenecek fuara katılacak.

Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası Cumali Birol'un Payitaht Abdulhamid dizisi için ceviz ağacından yaptığı zümrüt ve yakut taşlarıyla süslenmiş gümüş işlemeli bastonlara Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra, Avrupa ülkelerine de tanıtılacak. Baston ustası Birol, Almanya'nın Düsseldorf  ile Hollanda'nın Gorinchem kentlerinde 20-29 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Kazel Expo Fuarı'na davet edildiğini söyledi.

Birol, gümüş süslemeli bu bastonların ceviz ağacından üretildiğini belirterek şunları kaydetti:

"Adilcevaz ilçesinde 3'üncü kuşak baston imalatçısıyım. Geçtiğimiz ay bir firmadan fuar için davet aldık. Türkiye'den 8 sanatkar davet edildi. Bunlardan biri de benim. Ustalar arasında filografi, bakır, baston, koza sanatı ve kemençe yapımına kadar 8 farklı kategoride ustalar davet edildi. Almanya ve Hollanda'da yapılacak olan fuara katılacağız. Kısmetse İlimizi ve ilçemizi orada tanıtma fırsatı yakalayacağız. Burada yaptığımız minyatür bastonlar olmak üzere, yaptığımız bastonları orada tanıtacağız. Bunlar arasında çok özel olan ve Payitaht Abdulhamit dizisindeki bastonumuza çok ilgi var. Onu da birlikte götürerek, orada sergileyeceğiz. Ham minyatür bastonlarımızı hazırladık. Ebruli bastonlarımız orada halkın nezdinde uygulamalı olarak yapacağız.  Daha sonra aynı firma yaklaşık 10 farklı ülkede fuarlar açacak. Ceviz ağacı, manda, sığır ve koçboynuzları kullanılarak yapılıyor. Biz mesleğimizi severek yapıyoruz. Aslında işin asıl boyutu burada. Severek yapılan her iş başarıya ulaşır. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından birçok ülkeye gönderildik. Ancak ilk defa Avrupa ülkesine gidiyoruz. Yaptığımız sanatın bir karşılığı olan fuar ve festivallerde sergileyeceğiz diye düşünüyorum."


Adilcevaz, Hollanda, Almanya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:14 Kaynak: DHA
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