Bitlis'in bastonları, Almanya ve Hollanda'daki fuarda tanıtılacak

BİTLİS'in Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası Cumali Birol'un (50), ceviz ağacından yaptığı bastonları tanıtmak için Almanya'nın Düsseldorf ile Hollanda'nın Gorinchem kentlerinde düzenlenecek fuara katılacak.

Adilcevaz ilçesinde yaşayan baston ustası Cumali Birol'un Payitaht Abdulhamid dizisi için ceviz ağacından yaptığı zümrüt ve yakut taşlarıyla süslenmiş gümüş işlemeli bastonlara Ortadoğu ülkelerinin yanı sıra, Avrupa ülkelerine de tanıtılacak. Baston ustası Birol, Almanya'nın Düsseldorf ile Hollanda'nın Gorinchem kentlerinde 20-29 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek Kazel Expo Fuarı'na davet edildiğini söyledi.

Birol, gümüş süslemeli bu bastonların ceviz ağacından üretildiğini belirterek şunları kaydetti: