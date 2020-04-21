Bitlis'in Dönertaş köyünde karantina süresi uzatıldı - Son Dakika

Bitlis'in Tatvan ilçesine bağlı Dönertaş köyünde karantina süresi uzatıldı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilçeye bağlı Dönertaş köyünün 6 Nisan'da geçici süreyle karantinaya alınmasına karar verildiği anımsatıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Daha önceden Dönertaş köyünün 22 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırılmıştı ancak köyümüzde görülen yeni tip koronaviris (Kovid-19) vakaları sebebiyle söz konusu karantina tedbirinin bugünden itibaren 14 gün daha uzatılması kararlaştırılmıştır."