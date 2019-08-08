Son Dakika Haberleri: Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı
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Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı

1 saat önce

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103. yılı, System.String[]
Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümü törenle kutlandı.
Gökmeydan'da düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Oktay Çağatay, burada yaptığı konuşmada, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 103'üncü yıl dönümünü büyük bir coşkuyla kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.
Rus askeri ve Ermeni çeteleri tarafından işgal edilen Bitlis'in, yaşlısı, genci ve eli silah tutan tüm halkıyla mücadeleye katıldığını anlatan Çağatay, "Ülkemizin dört bir yanında yaşanan işgaller karşısında olduğu gibi Bitlis'imiz de içinde bulunduğu dönemin tüm olumsuz şartlarına rağmen aziz milletimiz, saygıdeğer ecdadımız, sahip olduğu manevi gücü ve bağımsızlık inancıyla eşine az rastlanır bir kahramanlık sergilemiştir." diye konuştu.
Devletin bölünmez bütünlüğü, milletin sağlığı, selameti, huzuru ve birliği için canlarını feda eden şehitlerin önünde saygı ve minnetle eğildiklerini belirten Çağatay, şunları kaydetti:
"Bitlis, o zaman Rus askerlerine güvenerek halkımıza zulmeden Ermenilere karşı nasıl direndiyse bugün de çeşitli devletlerin desteğini alan o Ermenilerin kurduğu terör örgütüne karşı aynı imanla ve gayretle yine güvenlik kuvvetlerinin yanında yer alarak şanlı mücadeleyi vermektedir. Bitlis'in kurtuluşunda ve bugün verilen mücadelede şehit olan bütün asker, polis, güvenlik korucusu ve sivil vatandaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyorum. "
Günün anlam ve önemini belirten şiirlerin okunduğu tören, Bitlis ve Batman halk oyunları ekiplerinin gösterisiyle sona erdi.
Törene, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Cumhuriyet Başsavcısı Murat Dilsiz, Vali Yardımcısı Tamer Kılıç, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Eren, kurum amirleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.
Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 02:31 Kaynak: AA
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