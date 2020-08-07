Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü - Son Dakika

AK Parti Bitlis Milletvekili Cemal Taşar, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Taşar, mesajında, çok değerli kültür ve medeniyetlere ev sahipliği yapan, geçmişi şan ve şerefle dolu olan Bitlis'in, büyük siyasetçi, ilim, bilim, devlet ve tasavvuf adamları yetiştiren ender illerden biri olduğunu belirtti.

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun, bayrağına ve özgürlüğüne kavuşmasının 104'üncü yıl dönümünü koronavirüs nedeniyle geçmiş yıllarda olduğu gibi büyük bir coşkuyla kutlayamamanın derin üzüntüsünü yaşadıklarını bildiren Taşar, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bitlis, 1. Dünya Savaşı ile Anadolu'da işgal edilen vilayetler içinde istiklaline kavuşan ilk şehirdir. Bu nedenle Bitlis'in kurtuluşu Türk'ün makus talihini yenmesinin başlangıcıdır. Bu kurtuluş, milli mücadelenin önemli bir adımıdır. Milletimiz ne kadar büyük acılar çekerse çeksin, ne kadar büyük kayıplar verirse versin, esir edilemeyeceğini, bağımsızlık ve özgürlüğünden asla vazgeçmeyeceğini 8 Ağustos 1916 tarihinde Bitlis'ten tüm dünyaya haykırmıştır. Düşman işgalinden kurtulmak uğruna halkımız, kadını, erkeğiyle genç yaşlı demeden, insanlık tarihinde eşine az rastlanan zulme ve vahşete karşı birlik olmayı başarmış, kanlarını, canlarını feda ederek amansız bir mücadele vermiştir."

"8 Ağustos 1916, var olmak ile yok olmak arasındaki ince çizgiyi yokladığımız ve yüce rabbimizin lütuf ve inayetiyle hürriyet ve istiklalimizi muhafaza ettiğimiz önemli bir tarihtir." diyen Taşar, mesajında şunları kaydetti:

"Topyekün kıyamdır, diriliştir, şahlanıştır. Ancak unutmayalım ki tarih yazmak kadar tarihi yeni nesillere doğru bir şekilde aktarmak da önemlidir. Bitlisimize, ülkemize yapılmak istenilen kötülükleri ve bunun karşısında duran iyi insanları ve kahramanlıkları yeni nesillere en ince ayrıntısına kadar anlatacağız. Yarınlarımıza sahip çıkan koca yürekli insanları, milli birlik ve beraberlik ruhunu, şehitlerimizi, gazilerimizi ve mücadeleye katılan her vatandaşımızı unutmadık, unutturmayacağız. Asla özgürlüğümüzden vazgeçmeyecek, asla köle olmayacağız. Hakikatten ve adaletten asla ödün vermeyeceğiz. Vatanımıza, ezanımıza ve bayrağımıza asla söz söyletmeyeceğiz. Evlatlarımızı bu ruh ikliminde yetiştirip onların geleceğe daha güçlü ve sağlam adımlar atabilmesi için elimizden geleni yapacağız."