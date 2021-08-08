Bitlis'te işgalden kurtuluşun 105'inci yılı kutlandı - Son Dakika

Atatürk Mahallesi Cumhuriyet Meydanı 'nda bulunan Atatürk anıtına valilik ve belediye çelenklerinin konulması ile başlayan programa Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Belediye Başkan Vekili Gökhan Tokmak, Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nail İlbey, Emniyet Müdürü Celal Özcan , kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

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