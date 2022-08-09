BİTLİSLİLER 106'NCI YILI KUTLAMALARINDA ZARA KONSERİ İLE EĞLENDİ - Son Dakika
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BİTLİSLİLER 106'NCI YILI KUTLAMALARINDA ZARA KONSERİ İLE EĞLENDİ

09.08.2022 10:12

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı kutlamaları çerçevesinde Bitlis'te konser veren Zara, Bitlislileri eğlendirdi.

BİTLİS'in düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yılı kutlamaları çerçevesinde Bitlis'te konser veren Zara, Bitlislileri eğlendirdi.

Bitlis Valiliği, Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı tarafından 4 gün süren etkinlikler kapsamında sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, eserleriyle konsere katılanlara seslendi.

'Büyük Bitlis Buluşması' adı altında düzenlenen etkinliklerde 4 gün boyunca farklı sanatçılar sahne aldı. Son gün etkinliklerinde ise Zara sahneye çıktı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, Belediye Başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın izlediği konser yaklaşık 3 saat sürdü. Konser sonunda havai fişeklerle görsel şölen sunuldu.

Konser sonunda Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis'e gelerek konser veren Zara'ya Bitlis ile ilgili çeşitli hediyeler verdi.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel BİTLİSLİLER 106'NCI YILI KUTLAMALARINDA ZARA KONSERİ İLE EĞLENDİ - Son Dakika

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