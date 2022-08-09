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'Büyük Bitlis Buluşması' adı altında düzenlenen etkinliklerde 4 gün boyunca farklı sanatçılar sahne aldı. Son gün etkinliklerinde ise Zara sahneye çıktı. Bitlis Valisi Oktay Çağatay, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay , Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir , Belediye Başkanları, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaşın izlediği konser yaklaşık 3 saat sürdü. Konser sonunda havai fişeklerle görsel şölen sunuldu.

Bitlis Valiliği , Bitlis Belediyesi ve Bitlis Eğitim ve Tanıtma Vakfı tarafından 4 gün süren etkinlikler kapsamında sahneye çıkan Türk Halk Müziği sanatçısı Zara, eserleriyle konsere katılanlara seslendi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Güncel › BİTLİSLİLER 106'NCI YILI KUTLAMALARINDA ZARA KONSERİ İLE EĞLENDİ - Son Dakika

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