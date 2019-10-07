Son Dakika Haberleri: Bitlis'in gölbaşı beldesi toz bulutu ile kaplandı
Son Dakika Güncel Bitlis'in gölbaşı beldesi toz bulutu ile kaplandı

Bitlis'in gölbaşı beldesi toz bulutu ile kaplandı

11 dakika önce

BİTLİS'in Güroymak ilçesi Gölbaşı beldesinde etkili olan toz bulutu bölge halkına zor anlar yaşattı.

Bitlis'in gölbaşı beldesi toz bulutu ile kaplandı, System.String[]
BİTLİS'in Güroymak ilçesi Gölbaşı beldesinde etkili olan toz bulutu bölge halkına zor anlar yaşattı.
Bitlis kent merkezine yaklaşık 30 kilometre uzaklıkta bulunan Güroymak ilçesinin Nemrut Dağı eteklerindeki Gölbaşı beldesinde toz bulutu etkili oldu. Havanın bir anda kararmasıyla, cadde ve sokaklarda bulunanlar evlerine gitmeye çalıştı. Toz bulutu altında kalan ve bu anları görüntüleyen Nafiz Tüzün, ilk defa böyle bir olayla karşılaştıklarını belirterek, " İstanbul'dan düğün için geldik. Akrabalarımızla birlikte kısa bir yayla turuna çıkmıştık. Kendimizi bir anda toz bulutunun içerisinde bulduk. Her şey bir anda oldu. Tozdan dolayı evin yolunu bile kaybettik" dedi.


Nemrut Dağı, Güroymak, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 04:19 Kaynak: DHA
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