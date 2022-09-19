Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yapıldı.

Kaynak: AA

19 Eylül Gaziler Günü, Hisarcık, Güroymak, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Güroymak'ta 19 Eylül Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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