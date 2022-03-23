Bitlis'in Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika
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Bitlis'in Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitime kar engeli

23.03.2022 23:38
Bitlis'in Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitime kar engeli

Bitlis'in Güroymak ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Bitlis'in Güroymak ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

Güroymak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, yoğun kar ve ulaşımda yaşanabilecek aksaklıklar nedeniyle ilçe merkezi, bağlı belde ve köylerde yatılı bölge okulları dışındaki eğitim kurumlarının yarın tatil edildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Hizan Kaymakamlığından yapılan açıklamada da olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde yatılı bölge okulları dışındaki eğitim kurumlarında yarın eğitime ara verildiği, hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

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Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli Bitlis'in Güroymak ilçesinde eğitime kar engeli

Güroymak, Bitlis, Hizan, kar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bitlis'in Güroymak ve Hizan ilçelerinde eğitime kar engeli - Son Dakika


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