Hizan'da "Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi

Bitlis'in Hizan ilçesinde "19 Eylül Gaziler Günü" dolayısıyla tören düzenlendi.

Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen tören, Atatürk Anıtı'na çelenk sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı.

Törene, Kaymakam Nurhalil Özçelik, Belediye Başkanı Cezail Aktaş, İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bitlis Şubesi Başkanı Yusuf Özdemir, Hizan Güvenlik Korucuları Şehit Aileleri ve Gazileri Derneği Başkanı Methi Özdemir, gaziler, kurum müdürleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Törenin ardından Özçelik, şehit ve gazi yakınlarıyla bir araya geldi.

Gazilerle sohbet ederek günlerini kutlayan Özçelik, "Vatan, bayrak ve millet uğruna canını ortaya koyarak mücadele eden yiğitlerimiz ve onların kıymetli aileleri için ne yapsak azdır. Sizler bize şehit ve gazilerimizin emanetisiniz. Şehit ve gazilerimizin ortaya koydukları azim ve kararlılık sayesinde tarih sahnesinde millet olarak varlığımızı sürdürüyor ve bu vatan topraklarda onlardan aldığımız güçle huzurlu bir şekilde yaşıyoruz." dedi.