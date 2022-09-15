Hizan'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika
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Hizan'da İlköğretim Haftası kutlandı

15.09.2022 13:16
Hizan'da İlköğretim Haftası kutlandı

Bitlis'in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen programlarla kutlandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde İlköğretim Haftası düzenlenen programlarla kutlandı.

Hükümet Konağı bahçesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Cemalettin Güngör tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başlayan programda saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhuriyet İlkokulu'nda devam eden programda, günün anlam ve önemini belirten konuşma yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, gösteri sunuldu.

4. sınıf öğrencilerinin okula yeni başlayan öğrencilere Türk bayrağı vermesiyle son bulan programa katılan Kaymakam Nurhalil Özçelik, öğretmen ve öğrencilere yeni eğitim öğretim yılının hayırlı olmasını diledi.

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Kaynak: AA

Hisarcık, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizan'da İlköğretim Haftası kutlandı - Son Dakika

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