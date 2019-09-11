Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü şarampole devrildi
1 saat önce
Yaralıların hastaneye getirilmesi Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:02 Kaynak: AA
Yaralıların hastaneye getirilmesi Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine yanıt: Çabalarımı herkes takdirle karşılıyor Son Dakika: MİT tırlarının durdurulması davasında gerekçeli karar açıklandı: Hiçbir devlet felaketlerin gelip çatmasını bekleyemez Arda Turan'ın hapis cezası almasının ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama: Bu ceza yeterli değil CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü