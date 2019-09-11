Son Dakika Haberleri: Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü şarampole devrildi
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Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü şarampole devrildi

1 saat önce

Yaralıların hastaneye getirilmesi Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Yaralıların hastaneye getirilmesi Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsü şarampole devrildi

Bitlis, Hizan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:02 Kaynak: AA
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