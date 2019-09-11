Son dakika: Bitlis'te köy minibüsü şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı

Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yaptığı açıklamada kazada, minibüsteki 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ağır yaralandığını duyurdu. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.