Son Dakika Haberleri: Son dakika: Bitlis'te köy minibüsü şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Son dakika: Bitlis'te köy minibüsü şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı

1 saat önce

Son dakika: Bitlis'in Hizan ilçesinde köy minibüsünün şarampole devrilmesi sonucu 10 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan yolcu minibüsü, şarampole yuvarlandı. Kazada 10 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hizan ilçesine bağlı Kalkanlı köyü yakınlarında meydana geldi. Kalkanlı köyünden Hizan'a yolcu taşıyan minibüs, sürücünün kontrolünden çıkıp şarampole yuvarlandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Bitlis Valisi Oktay Çağatay, yaptığı açıklamada kazada, minibüsteki 10 kişinin öldüğünü, 7 kişinin ağır yaralandığını duyurdu. Köy sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Hizan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Son dakika: Bitlis'te köy minibüsü şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı
Bitlis, Hizan, 3. Sayfa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 10:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR (1)


Arda Turan'ın hapis cezası almasını ardından Berkay Şahin'den ilk açıklama
CNN Türk spikeri olayı abartıp canlı yayında yılan derisini ölçtü ABD, Bağdat'ın kuzeyindeki DEAŞ mevzilerini 36 ton bombayla vurdu Kandil'de öldürülen teröristlerden biri kırmızı kategoride aranan Gülüzar Tural çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.9.2019 12:02:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Son dakika: Bitlis'te köy minibüsü şarampole devrildi: 10 ölü, 7 yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]