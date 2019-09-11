Son Dakika Haberleri: Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını...
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Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını...

1 saat önce

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını..., System.String[]

Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - BİTLİS

Bitlis, Hizan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
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