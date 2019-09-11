Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını...
1 saat önce
Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 11:07 Kaynak: İHA
Bitlis'in Hizan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - BİTLİS
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