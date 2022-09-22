Hizan'da muhtarlara yönelik "erken yaşta evlilik" semineri - Son Dakika
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Hizan'da muhtarlara yönelik "erken yaşta evlilik" semineri

22.09.2022 16:30
Hizan'da muhtarlara yönelik "erken yaşta evlilik" semineri

Bitlis'in Hizan ilçesinde muhtarlara yönelik "erken yaşta zorla evlilik" konulu seminer verildi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde muhtarlara yönelik "erken yaşta zorla evlilik" konulu seminer verildi.

Kültür Merkezi Konferans salonunda gerçekleştirilen seminerde, çocuk gelişiminin temel özellikleri, gelişimi olumsuz etkileyen durumlar ile buna neden olan ihmal ve istismar türleri üzerinde duruldu.

Sosyal Hizmet Uzmanı Müzeyyen Kızıl Hayran, seminerde çocukların erken yaşta, rızası olmadan ve eğitim hayatına son vererek evlendirilmesinin çocuk ihmal ve istismarı olduğunu söyledi.

Erken yaşta evliliğin önüne geçmek için muhtarlara önemli görevin düştüğünü belirten Hayran, "Her çocuğun bütün gelişim alanlarının desteklendiği bir çevreyi oluşturmak hepimizin görevidir. Bu konuda herkes üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmeli." dedi.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Konferans, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizan'da muhtarlara yönelik 'erken yaşta evlilik' semineri - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hizan'da muhtarlara yönelik "erken yaşta evlilik" semineri - Son Dakika
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