Hizan'da öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Hizan'da öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

01.10.2022 11:00
Hizan'da öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildiİl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadir Has Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi.

Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadir Has Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi.

"Siberay Projesi" kapsamında verilen eğitimde öğrenciler, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilgilendirildi.

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Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Hisarcık, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hizan'da öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hizan'da öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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