Hizan'da öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi

Bitlis'in Hizan ilçesinde öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi
İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadir Has Anadolu Lisesinde öğrencilere yönelik eğitim programı düzenledi.
"Siberay Projesi" kapsamında verilen eğitimde öğrenciler, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilgilendirildi.
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