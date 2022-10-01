"Siberay Projesi" kapsamında verilen eğitimde öğrenciler, ulusal ve uluslararası platformda siber güvenlik, teknoloji kullanımı, sosyal medya kullanımı, siber zorbalık ve teknoloji bağımlılığı gibi konularda bilgilendirildi.

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Hisarcık, Bitlis, Hizan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Hizan'da öğrencilere siber suçlarla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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