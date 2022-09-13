Güvenlik güçlerine başarı dileyen Özçelik, daha sonra makamında İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ve İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Okur ve Mehmet Şirin Korkmaz'ı kabul etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Hizan Kaymakamı Özçelik komando taburunu ziyaret etti - Son Dakika

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