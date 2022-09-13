Hizan Kaymakamı Özçelik komando taburunu ziyaret etti - Son Dakika
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Hizan Kaymakamı Özçelik komando taburunu ziyaret etti

13.09.2022 20:44
Hizan Kaymakamı Özçelik komando taburunu ziyaret etti

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Bitlis'in Hizan Kaymakamı Nurhalil Özçelik, İlçe Jandarma Komando Tabur Komutanlığını ziyaret etti.

Tabur Komutanı Yarbay Muharrem Volkan Karalı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Burhan Çolak ve İlçe Emniyet Amiri Mahmut Metin Eyidoğan tarafından karşılanan Özçelik, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Güvenlik güçlerine başarı dileyen Özçelik, daha sonra makamında İl Genel Meclis Başkanı Cemalettin Kinç ve İl Genel Meclis üyeleri Hikmet Okur ve Mehmet Şirin Korkmaz'ı kabul etti.

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Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Hizan Kaymakamı Özçelik komando taburunu ziyaret etti - Son Dakika
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