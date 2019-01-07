Son Dakika Haberleri: Bitlis'in İki İlçesinde Eğitime Ara Verildi

Bitlis'in İki İlçesinde Eğitime Ara Verildi

45 dakika önce

Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Bitlis'in İki İlçesinde Eğitime Ara Verildi, System.String[]
Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.

Ahlat ve Hizan kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:03 Kaynak: AA

Hizan, Ahlat, Bitlis, Güncel
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