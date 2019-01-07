Bitlis'in İki İlçesinde Eğitime Ara Verildi
45 dakika önce
Bitlis'in Ahlat ve Hizan ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Bitlis
'in Ahlat
ve Hizan
ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi.
Ahlat ve Hizan kaymakamlıklarından yapılan açıklamada, yoğun kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezleri ile bağlı köylerdeki tüm okullarda bugün eğitime ara verildiği bildirildi.
Açıklamada, kamu kurumlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacakları kaydedildi.
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Haber Yayın Tarihi : 07.01.2019 09:03 Kaynak: AA
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