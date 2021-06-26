Bitlis'in ilk aquaparkı Tatvan'da açıldı - Son Dakika

Bitlis'in ilk aquaparkı Tatvan'da açıldı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yıl önce Van Gölü sahillerinde yapımına başlanan aqua park tamamlanarak hizmete girdi.

Kale Mahallesi'ndeki 15 bin metrekare alan üzerinde kurulan Aqua Park Su Sporları Kompleksi'nde biri yarı olimpik yüzme havuzu ve diğeri çocuk havuzu olmak üzere 2 havuz, 4 kaydırak, soyunma ve giyinme odaları, duş kabinleri, kafeterya, restoran, kamelyalar, açık otopark, yeşil alanlar, yürüyüş yolları, özel etkinlik ve spor alanları, sahil yolu ve plaj alanları yer alıyor. Kurulum aşaması yaklaşık 3 yıl süren tesisi hizmete açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Tatvan Aqua Park Su Sporları ve Eğlence Merkezi Müdürü Erhan Dinç, "Yorucu bir süreçten sonra çalışmalarımızı tamamlayarak memleketimize güzel bir tesis kazandırdık. Gençlerimiz, çocuklarımız ve aileler bu hizmeti hep dışarıda arıyorlardı. Çok şükür hizmeti buraya taşımış olduk. Yüzme havuzları, kafeterya ve restoran ile diğer ihtiyaçların karşılanabileceği bir tesis açtık. Ayrıca, göl kıyısındaki kumsal alanı düzenli hale getirdik ve çevreyi yeşillendirdik. Kısa süreli konaklamalar için de bungalov evler kurmayı planlıyoruz" dedi.

Bitlis Otelciler ve Turizmciler Derneği tarafından kurulan tesisin büyük emekler sonucunda hazır hale geldiğini kaydeden Dinç, "Burası bölge ekonomisine ve turizme katkı saylayacak. Kentimizin ilk aqua park tesisi burası ve her detay düşünülerek kurulmuş. Şimdiden çevre il ve ilçelerden çok sayıda vatandaş buraya geliyor. Buraya gelenlerin otellere ve esnafa da faydası dokunuyor. Ayrıca, memleketimizin tanıtımına da katkı sunacağına inanıyoruz. Buranın kurulumu ve hazır hale gelmesinde emeği olan tüm arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Memleketimize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum" diye konuştu.