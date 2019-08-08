Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü
8 dakika önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Türkiye Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:04 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Bitlis
'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay
'a tebrik telgrafı gönderdi.
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