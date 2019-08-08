Son Dakika Haberleri: Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü
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Bitlis'in kurtuluş yıl dönümü

8 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'in kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Bitlis Valisi Oktay Çağatay ile Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay'a tebrik telgrafı gönderdi.
Nesrullah Tanğlay, Türkiye, Bitlis, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:04 Kaynak: AA
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