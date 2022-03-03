Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu - Son Dakika
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Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu

03.03.2022 19:37

Bitlis'in Mutki ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle ve köy yolları ile içme suyu hatları hasar gördü, bazı binaların bodrum katını su bastı.

Bitlis'in Mutki ilçesinde sağanak nedeniyle mahalle ve köy yolları ile içme suyu hatları hasar gördü, bazı binaların bodrum katını su bastı.

Mutki Belediye Başkanı Vahdettin Barlak, dünden bu yana etkisini sürdüren sağanak nedeniyle ilçede 4 mahallenin yolu ile içme suyu hatlarının tahrip olduğunu söyledi.

İlçedeki 3 binanın zemin katını su bastığını aktaran Barlak, "İki gündür etkisini sürdüren yağış nedeniyle yollarımız ve altyapımız hasar gördü. Ekiplerimiz binaların bodrumundaki suyu tahliye etmek için çalışmalarını sürdürüyor. Yağışın durmasıyla hasar tespiti yapacağız." dedi.

İlçe Özel İdare Müdürü Erkan Coşkun ise etkili olan yağış nedeniyle ilçeye bağlı 16 köy yolunun ve içme suyu hatlarının tahrip olduğunu bildirdi.

Coşkun, ekiplerin sağanağın hasara neden olduğu yol ve içme suyu hatlarını onarmak için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu
Mutki ilçesinde sağanak hasara neden oldu

YORUMLAR
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Hisarcık, Bitlis, Mutki, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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