Bitlis'in ressam kaportacısı - Son Dakika

Bitlis'in ressam kaportacısı

BİTLİS'te kaporta ustası olarak çalışan Kazım Yeşilada (36), hobi olarak da resim yapıyor.

Bitlis'in ressam kaportacısı, System.String[]

BİTLİS'te kaporta ustası olarak çalışan Kazım Yeşilada (36), hobi olarak da resim yapıyor. İşinden arta kalan zamanlarda kara kalem, yağlı boya ve yakma tekniğini kullanarak birbirinden güzel tablolar yapan Yeşilada, hedefinin liseyi dışardan bitirip, güzel sanatlar fakültesine gitmek olduğunu söyledi.

İlkokulu bitirdikten sonra 14 yaşında Bitlis Küçük Sanayi Sitesi'ndeki kaporta dükkanında çalışmaya başlayan Kazım Yeşilada, yaklaşık 22 yıldır işini ustalıkla sürdürüyor. Bir taraftan kaza yapan araçların kaportalarını onaran Yeşilada, boş zamanlarını ise resim atölyesine dönüştürdüğü dükkanının üst katında resim çizerek geçiriyor. Çocukluğundan beri resim çizmeyi sevdiğini ve bu hobisini hiç bırakmadığını anlatan Yeşilada, 2 yıl boyunca da kara kalem resim için Bitlis Halk Eğitim Müdürlüğü bünyesinde açılan kursa gitti.

HAYALİ GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİNE GİTMEKYeşilada, dükkanına gelen müşterilerinin araçlarını beklerken, resimlere bakarak zaman geçirdiklerini ve büyük keyif aldıklarını söyledi. Ortaokulu dışardan bitirdiğini, şu anda yine dışardan lise okuduğunu belirten Yeşilada, en büyük hayalinin güzel sanatlar fakültesine gitmek olduğunu belirterek şöyle konuştu: "14 yaşından beri kaportacılık yapıyorum. Ama resime karşı da hep büyük ilgi duydum ve ressam olmak istemiştim. Ancak imkanlar elvermediği için kaportacılık yaptım. Ben de kaporta atölyemde hobi olarak resim yapmaya başladım. Önce kara kalem ile başladım. Daha sonra yağlı boya tabloları ile ardından da ahşap yakma tekniğini denemeye başladım. 2 yıl boyunca kara kalem ve yağlı boya tablo kursuna giderek eğitim aldım. Özellikle kış aylarında ve kaportacılıktan arta kalan boş zamanlarımda resim yapıyorum. Kaportacılık zor bir iş. Stresli bir iş. Bütün bu stresin içinden sıyrılmak için yukarı atölyeme çıkıp, resim yapıyorum. Bu benim stresimi de alıyor. Lise diplomamı aldıktan sonra güzel sanatlar fakültesine gitmek istiyorum. Pandemi dolayısıyla yaptığım resimleri şimdilik iş yerimde sergiliyorum. Ancak normal bir döneme geçersek, sergi açmayı da istiyorum." 'KAHVEYE GİTMEK YERİNE RSİMLE UĞRAŞMAK KEYİF VERİYOR'Yeşilada, ilk başlarda çevresindeki arkadaşlarının ve dükkan komşularının resim işine sıcak bakmadıklarını da belirterek, "Kaportacılık işine daha çok odaklanmamı istiyorlardı ve bu hobime de tepki gösteriyorlardı. Ancak zamanla ortaya çok güzel eserler çıkınca bundan vazgeçtiler. Ben de işimi aksatmıyorum. Kahveye gitmek yerine resimle uğraşmak bana büyük keyif veriyor" diye konuştu.

Bitlis'in ressam kaportacısı
Bitlis'in ressam kaportacısı
Bitlis'in ressam kaportacısı
Bitlis'in ressam kaportacısı
Bitlis'in ressam kaportacısı
Bitlis'in ressam kaportacısı
Bitlis'in ressam kaportacısı

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Haber Yayın Tarihi: 06.10.2020 10:13 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bitlis'in ressam kaportacısı - Son Dakika

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