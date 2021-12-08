Bitlis'in tarihine ışık tutan eserler müzeye dönüştürülen tarihi binada sergileniyor - Son Dakika

Bitlis'te, 7 bin yıllık geçmişiyle birçok medeniyete ev sahipliği yapan ve etnografya müzesine dönüştürülen tarihi binada sergilenen Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait yaklaşık bin eser, kentin tarihine ışık tutuyor.

Türkülere konu olmuş Beş Minaresi, Selçuklu Mezarlığı, camileri, medreseleri, tarihi ev, köprü ve hanlarıyla öne çıkan kentte, 1990 yılına kadar hükümet konağı olarak kullanılan tarihi bina, restore edilerek Kültür ve Turizm Bakanlığına tahsis edildi.

Bölgenin yerel dokusuna uygun olarak Ahlat taşıyla inşa edilen ve "korunması gerekli taşınmaz kültür varlığı" olarak tescillenen bina, 2005 yılında Bitlis Müze Müdürlüğü bünyesinde etnografya müzesine dönüştürüldü.

Çağdaş müzecilik anlayışıyla tasarlanan, içinde geçmiş dönemlere ait canlandırma birimlerinin bulunduğu müzeye, kentte yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserler ile Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait unutulmaya yüz tutan el sanatları özenle yerleştirildi.

Yaklaşık bin eserin yer aldığı müzeye gelen ziyaretçiler, kentin tarihine ışık tutan tekstil ürünleri, el işlemeleri, süs eşyaları, bakır işlemeleri, sikkeler ve bölgenin değerlerini yansıtan ürünleri inceleme imkanı buluyor.

Müze müdürü Azat Örmek, AA muhabirine, 1990 yılına kadar hükümet konağı olarak kullanılan tarihi binanın müzeye dönüştürülerek hizmete sunulduğunu söyledi.

Müzenin aynı zamanda kültür evi olarak da kullanıldığını dile getiren Örmek, "Atatürk Mahallesi'nde bulunan müzemize ulaşmak isteyen herkes kolaylıkla gelebiliyor. Bitlis ve çevresinin tarihini ve kültürünü yansıtan eserleri ziyaretçilerimize tanıtıyoruz. Buraya gelen ziyaretçiler binanın tarihi dokusu ve eserleriyle adeta zamanda yolculuğa çıkıyor." dedi.

Teşhir salonunda sergilenen eserlerde madeni paralar, tekstil ürünleri, ahşap malzemeler ve dokuma kilimlerin bulunduğunu ifade eden Örmek, "Burada Osmanlı dönemine ait eserler ilgi görüyor. Aynı zamanda burada kaybolmaya yüz tutmuş meslekleri canlandırmaya yönelik çalışma yürütüldü. Bina tarih kokuyor. Bitlis Kalesi'nden çıkan sikkeler de burada sergileniyor." diye konuştu.