Tatvan'a 300 dönümlük mesire alanında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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Tatvan'a 300 dönümlük mesire alanında çalışmalar sürüyor

30.07.2022 13:29
Tatvan'a 300 dönümlük mesire alanında çalışmalar sürüyor

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak 300 dönümlük yeni mesire alanının kısa süre tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Bitlis'in Tatvan Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılacak 300 dönümlük yeni mesire alanının kısa süre tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması hedefleniyor.

Çağlayan Mahallesi ile Yeşil Mezra Mahallesi arasında bulunan 300 dönümlük alanın 150 dönümünü tamamlayan belediye ekipleri kalan kısımdaki çalışmalarını sürdürüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, ilçede değer katacak yaşam alanlarını yenisini eklemenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçen yıl başladıkları Tatvan mesire alanı projesinde sona yaklaştıklarını belirten Geylani, "Burası bölgemizin en büyük mesire alanı olacak. Projemiz 300 dönüm üzerine kuruldu. Yaklaşık 150 dönümlük alanı tamamlandı, kalan kısımlarda çalışmalar sürüyor. Mesire alanımızın içinde yıllardan beri kullanılan bir şifalı su var. Burada özel havuzlarımızı oluşturduk. Bunla beraber ailece piknik yapabilecekleri ve gün boyunca zaman geçirebilecekleri bir mesire alanı olacak." diye konuştu.

Mesire alanının ilçenin turizmine de katkı sağlayacağını ifade eden Geylani, "Burası sadece bir mesire alanı değil, bir sosyal hayat alanı da olacak. Basketbol ve voleybol sahalarımız olacak. Projenin diğer etaplarında da yüzme alanlarımız yer alacak. Atlarla gezinti ve dağ yürüyüşleri yapabilecekler. Mesire alanımızı bir ay içinde hizmete açmayı hedefliyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Tatvan Belediyesi, Çağlayan, Bitlis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tatvan'a 300 dönümlük mesire alanında çalışmalar sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tatvan'a 300 dönümlük mesire alanında çalışmalar sürüyor - Son Dakika
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