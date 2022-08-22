Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor - Son Dakika
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Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor

22.08.2022 13:41
Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından yürütülen çalışmayla, Van Gölü'nün zemininden 1300 metreküp dip çamuru temizlendi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde belediye tarafından yürütülen çalışmayla, Van Gölü'nün zemininden 1300 metreküp dip çamuru temizlendi.

Göl kıyısında yürütülen çalışmaları inceleyen Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, "Van Gölü Havza Koruma Eylem Planı ve Uygulama Programı" kapsamında Van Gölü'nün korunmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Dip temizliği çalışmasının geçen yıl Van'da başlatıldığını aktaran Geylani, "Biz de birkaç gün önce burada çalışma başlattık. Tatvan sahil bandımız yaklaşık 7 kilometre. 30 iş makinesiyle başlattığımız çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda sahil şeridi boyunca dip temizliği çalışması yürütülecek. Şu an kıyıdan 100 metre derinliğe kadar iş makineleriyle temizlik çalışmaları yapılıyor ve dibe doğru kademeli olarak devam edecek." diye konuştu.

Geylani, ilk etapta 350 metrelik sahil bandında çalışma yürüttüklerini ve gölden 1300 metreküp dip çamurunun alındığını belirtti.

Gölden çıkarılan atığın kamyonlarla belirlenen noktalara taşındığını belirten Geylani, şunları kaydetti:

"Van Gölü'nün Tatvan kıyısını çamur, çöp ve balçıktan tamamen temizlemeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda bölgemizdeki arıtma tesislerinin sorunları tamamen giderilecek. Alt yapı çalışmalarımız tamamlandığı için ilçemizde göle akan kanalizasyon artık hiç yok. Göle yakın bazı yerlerde ahırlar var, onlar da kaldırılacak. Yağmur ve kar suyuna karışan kirlilikler önlenecek."

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Van Gölü'nde dip çamuru temizliği devam ediyor - Son Dakika

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