Tatvan'da 65 dönümlük alana millet bahçesi yapılacak

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Belediye ve TOKİ Başkanlığı tarafından 65 dönümlük alana millet bahçesi yapılacak.

Tatvan Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, yaptığı açıklamada, TOKİ tarafından ihalesi yapılan millet bahçesinin hayırlı olmasını diledi.

Söz verdikleri projeleri hayata geçirmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Geylani, millet bahçesini İstasyon Mahallesi'ne inşa edeceklerini söyledi.

Kısa süre sonra çalışmaların başlayacağını aktaran Geylani, "Millet bahçesi projemizde yeşil alanlar, oturma alanları, banklar, yürüyüş yolları, otopark, mescit ve lavabolar, spor aletleri ile çocuk oyun parkları, süs havuzları, voleybol ve basketbol sahası yer alıyor. Tamamlandığında civardaki 6 mahallemiz park ve yeşil alana kavuşmuş olacak. İlçemize güzel bir millet bahçesi kazandıracağız." diye konuştu.