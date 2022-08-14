"Nemrut Yayla Şenliği" sona erdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen "Nemrut Yayla Şenliği" Samida grubunun konseriyle sona erdi.
Tatvan Belediyesince organize edilen Van Gölü sahilindeki konserde şarkılar seslendiren grup, dinleyenlere güzel bir akşam yaşattı.
Konseri, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum müdürleri ile vatandaşlar izledi.
Konserin ardından Samida grubuna çiçek takdim eden Geylani, etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.
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