"Nemrut Yayla Şenliği" sona erdi - Son Dakika
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"Nemrut Yayla Şenliği" sona erdi

14.08.2022 23:48
"Nemrut Yayla Şenliği" sona erdi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen "Nemrut Yayla Şenliği" Samida grubunun konseriyle sona erdi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen "Nemrut Yayla Şenliği" Samida grubunun konseriyle sona erdi.

Tatvan Belediyesince organize edilen Van Gölü sahilindeki konserde şarkılar seslendiren grup, dinleyenlere güzel bir akşam yaşattı.

Konseri, Kaymakam Tekin Erdemir, Belediye Başkanı Mehmet Emin Geylani, kurum müdürleri ile vatandaşlar izledi.

Konserin ardından Samida grubuna çiçek takdim eden Geylani, etkinliğe ilgi gösteren vatandaşlara teşekkür etti.

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Kaynak: AA

Van Gölü, Bitlis, Nemrut, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Nemrut Yayla Şenliği' sona erdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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